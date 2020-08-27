Sahte hemşireden inanılmaz oyun

25 yaşındaki Aynur Ç., çalıştığı tıp merkezinde hastalara kendisini hemşire olarak tanıtıp, ücretli testleri yapıyormuş gibi gösterdi. Test için numune verildikten sonra, laboratuvarda herhangi bir işleme alınmadan sahte rapor düzenleyerek hastaların sağlıklarıyla oynadı . Bu şekilde birçok hastayı kandıran Aynur Ç., sahte covid-19 testinde yakayı ele verdi.

Kendisini hemşire olarak tanıtan ve hastalara ücretli testleri yapıyormuş gibi göstererek, sahte düzenek hazırlayan Aynur Ç., bir hastaya covid-19 testi yaptıktan sonra sonucu negatif olarak verince kurduğu sahte düzeneğin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bunun ardından çok sayıda hasta tarafından sağlıklarıyla oynadığı için özel tıp merkezine sahte hemşire Aynur Ç., hakkında şikayette bulundular.

SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ



Sahte hemşirenin kurduğu tezgah ortaya çıktı. Çalıştığı özel tıp merkezinde hastalara test yapacağını söyleyip paralarını alıp, sahte rapor düzenlediği ortaya çıktı. Aynur Ç. hakkında çok sayıda şikayetin gelmesiyle özel tıp merkezi genç kadın hakkında savcılığa şikayette bulundu.