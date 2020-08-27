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'da : 1 ölü, 1 yaralı

'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sağlık personelince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabahattin D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Şahin D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 18:29 ABONE OL
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çeltikler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Sabahattin D. (77) ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Dağcan E'nin, ikametinin önüne gelen gruba tabancayla ateş açması sonucu Sabahattin D. yaralandı.

Şahin D'nin tüfekle ateş etmesi üzerine ise Dağcan E, kafa ve göğüs bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Sağlık personelince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabahattin D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Şahin D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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