Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde korkunç detaylar...

Neler açıklandı?

Müge Anlı, Gülüzar'ın sağ olan çocuklarının anlattıklarını izlediğini ama ekrana veremeyeceğini söyledi. Gülüzar'ın bazı şeyleri hatırlamak istemediğini, hatırladığı şeyin sadece olay günü Hami'nin Şiar'ı çok kötü dövdüğünü ayrıca kendisini de dövdüğünü, duvarda kan izlerinin kendisine ait olduğunu ayrıca doktora gittiklerinde ipucu verdiğini ama doktorun anlamadığını ve Hami'nin diğer çocukları öldürmekle kendisini tehdit ettiğini söylediğini açıkladı.

Sonrasında Gülüzar'ın hastaneden eve geldiklerinde Şiar'ın yaşadığını gördüğünü, ağzından yeşil sular geldiğini, kahvaltısını yaptırdığını ve aynı günün gecesinde bir koku duyduklarını, sonrasında evde yangın çıktığını gördüklerini söyledi.

Müge Anlı ayrıca not olarak Hami'nin çivili sopa ile Şiar'ı dövdüğünü Gülüzar'ın kendisine anlattığını ekledi.

Gülüzar, Hami'den ayrılmak istediğinde Hami'nin kendisini tehdit ettiğini söylerken, Hami buna itiraz edip kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini açıkladı. Ayrıca Hami'nin olay günü birine bir şey söylersen diğer çocukların da bende diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Gülüzar Hanım doktora gidildiği gün Hami'nin Şiar'ı döverek öldürdüğünü, Hami'nin nasıl cinayet işledim diye ağlamaya başladığını, hastanede de bu yüzden ağladığını ve kendisini diğer kızları ile tehdit ettiğini tekrarladı. Hami, tüm suçlamaları reddetti. Ayrıca babaanne Emine Kılıç, Hami'nin diğer torunlarını demir çubuklarla taciz ettiğini söyledi.

Tüm bu açıklamalar ve itiraflar üzerine, Sakarya Savcılığı'nın talimatıyla Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Alibeyköy Polis Merkezi'nden gelen yetkililer Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'i ifadelerini almak için emniyete götürdü.

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