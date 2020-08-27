Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... "Gelsin özür dilesin"

Kızım yoğun bakımda, uyanmadı, şu an uyuyor. Kızımın ne zaman uyanacağı da belli değil. Onun için birazcık vicdan istiyorum. Gelsin özür dilesin, yoksa en ağır cezayı almasını sağlayacağım. Kazayı kardeşleri gördü.