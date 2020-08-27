Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... "Gelsin özür dilesin"

Son dakika: 'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... "Gelsin özür dilesin"

Korkunç kaza dün akşam saatlerinde 'nda yaşandı. Süratli olduğu iddia edilen araç, sokakta topaçla oynayan 7 yaşındaki Gülten Mercan isimli çocuğu ezdi. Ağır yaralanan çocuk, komşular tarafından hastaneye kaldırılırken sürücü ise ilerleyen saatlerde gözaltına alındı. Sürücü daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Son dakika haberine göre Küçük Gülten'ın babası Kemal Mercan, yaptığı açıklamada "Kızıma çarpıp kaçan sürücüye sesleniyorum. Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır. Gelsin özür dilesin." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 12:25 Son Güncelleme: 27.8.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

'nda süratli bir şekilde sokağa giren sürücünün ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğunun babası konuştu. Kızına vurup kaçan vicdansız sürücüye seslenen acılı baba, "Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır. Kızım ölümden döndü, şu anda yoğun bakımda. Onun için birazcık vicdan istiyorum. Gelsin özür dilesin" dedi. Sürücünün ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hasköy'de yaşandı. 7 yaşındaki Gülten Mercan, sokakta topaç oynadığı sırada süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari araç tarafından ezildi. Küçük kız komşuların yardımı ile en yakın hastaneye götürüldü.

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

Kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, küçük kıza çarparak kaçtığı iddia edilen sürücü polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

"YÜZÜ KAN İÇERİSİNDE, SAĞ TARAFININ DERİSİ GİTMİŞ"

Yaşanan olay sonrası ilk kez konuşan öfkeli baba Kemal Mercan, "Buradan kızıma çarpıp kaçan sürücüye sesleniyorum. Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır. Kızım ölümden döndü, şu anda yoğun bakımda. Bir baba olarak gelip hastanede kızımı ziyaret etmesi gerekiyordu.

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

Kızım şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisinde tedavi altında bulunuyor. 7 yaşındaki bir kız çocuğuna vurup kaçıyorsun. Kızımı hastaneye komşu götürmüş. O götürmese ne olacaktı?

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

Kızım yoğun bakımda, uyanmadı, şu an uyuyor. Kızımın ne zaman uyanacağı da belli değil. Onun için birazcık vicdan istiyorum. Gelsin özür dilesin, yoksa en ağır cezayı almasını sağlayacağım. Kazayı kardeşleri gördü.

Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... Gelsin özür dilesin

Kızım topaç oynuyormuş. Arabanın gelmesi ile çarpması, kaçması bir olmuş. Vurduktan sonra bir de altında sürüklemiş. Yüzü kan içerisinde, sağ tarafının derisi gitmiş" dedi.

Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! Sokakta oynayan kız çoçuğuna... | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beyoğlu'nda aracın ezdiği Gülten'in babası konuştu... "Gelsin özür dilesin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA