SON DAKİKA HABER: Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!

Corona virüs salgını kapsamında bazı illerimizde düğün, nişan gibi organizasyonlara yasaklar ve kısıtlamalar getirildi. Bursa, Trabzon, Denizli, Hakkari, Afyonkarahisar, Tokat, Diyarbakır, Malatya gibi illerde İl Umumi Hıfzıssıhha kurulları tarafından birtakım kararlar alındı. Peki, düğünler yasaklandı mı, iptal mi edildi? İşte düğünlere kısıtlama getirilen iller ve valilikler tarafından alınan kararlara ilişkin detaylar…
Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı il ve ilçelerde düğün saatleri kısıtlandı ve ikramlar yasaklandı.
Bakanlıktan gönderilen genelgede "26 Ağustostan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak." dendi.
ÇANAKKALE GELİBOLU'DA DÜĞÜNLERE KISITLAMA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.
Gelibolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre, düğünlerin sadece 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.
Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, 1. derece yakınlar hariç katılması da yasaklandı.
TOKAT VALİLİĞİ DUYURDU
TOKAT Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelinde düğünlerin 14.00- 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelindeki düğünlere kısıtlama getirildiğini duyurdu. Vali Balcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladık. Düğünler 14.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca düğün işletmecileri ile düğün sahipleri de maske, sosyal mesafe kurallarına uyacaklarına taahhütname verecekler. Aksi halde 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesine göre gerekli yasal yaptırım ile karşı karşıya kalırlar. Ama bizim amacımız yaptırım değil, rehberlik etmektir. Sosyal mesafeyi ve maskeyi önemsememiz lazım. Koronayla mücadeleyi önemsememiz lazım" dedi.
AFYONKARAHİSAR'DA SAAT KISITLAMASI
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimlere 3 saati geçmemek üzere kısıtlama getirildi. Karara aksi yönde hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.
BURSA'DA DÜĞÜNLERE DÜZENLEME
Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.
Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.
Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.
Bursa Valiliği yeni önlemlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır."Tüm etkinliklerin 10.00 ile 24.00 saatleri arasında, 2 saatte bitecek şekilde planlanması gerektiği anlatılan açıklamada, saat aralığının kolluk birimleri ile kaymakamlıklara dilekçeyle bildirilmesi gerektiği kaydedildi.
Düğün, nişan, kına, mevlid, sünnet törenlerinin mümkünse açık alanda ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yapılması istenilen açıklamada, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
MALATYA VALİSİ DUYURDU
Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, sünnet düğünü, nişan ve mevlit gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulması yasaklandı.
Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün gibi bazı törenlerde oluşan kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe ile maske takma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
Açık ve kapalı düğün salonlarında yapılan düğünlerin aynı gün içerisinde 10.00-23.00 saatleri arasında en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılmasına karar verildiğini bildiren Baruş, şöyle devam etti:
"İki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmaması kararlaştırıldı. Sokak ve mahalle aralarında yapılan düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi, söz konusu düğünlerin kolluğun kontrolü dışında yapılması nedeniyle denetlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle emniyet ve jandarmaya bildirimde bulunmaksızın açık ve kapalı alanlarda düğün, nişan, kına ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklanmasına, emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde düğünün başlama ve bitiş saatinin belirtilmesine karar verildi."
DİYARBAKIR'DA DÜĞÜNLERE 3 SAAT SINIRLAMA VE OYUN YASAĞI
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent gelenindeki düğünlerin 3 saat yapılması kararlaştırılırken, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklandı. Aynı kararla, kafeterya restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde Diyarbakır'daki pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alması, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni karar aldı. Vali Münir Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar arasında düğünlerin saat 19.30-22:30 arasında yapılması, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynamasının yasaklanırken, kafeterya, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması yasaklandı.
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TRABZON'DA 2 SAAT KURALI
Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.
İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.
Trabzon'daki düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.
HAKKARİ'DE DÜĞÜNLERE DÜZENLEME
HAKKARİ'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı yeni tedbirler aldı. Kentte düğünler, 2 saat süreyle sınırlandırılırken, 65 yaş üstü vatandaşların 13.30- 17.30 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda, kentte 4 saat olarak yapılan düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alındı.
ADIYAMAN'DA YEMEKLER YASAKLANDI
Adıyaman'da düğün, mevlit ve bayram gibi organizasyonlarda yemek servisi yapılması yasaklandı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit ve bayram gibi organizasyonlarda yemek servisi yapılması yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Çuhadar öncülüğünde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kentte bayram ziyareti, düğün ve mevlit gibi organizasyonlarda kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışında bir metre olmaması gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanması, düğün salonlarında yapılacak olan her türlü etkinliklerde ise maske takma kuralı ihlalinin önüne geçilebilmesi amacıyla yemek ikramı, yemek servisi yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
DENİZLİ'DE SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANDI
DENİZLİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mehmet Okur'un başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle sokak düğünlerini yasakladı. Meclisten çıkan kararla, 65 yaş ve üstü kişilerin, saat 17.00 ile 19.00 arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Gelin, damat, sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derecede yakınları hariç, düğün, nişan, nikah, kına ve sünnet düğünlerine katılmaları da yasaklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Vekili Mehmet Okur'un başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda, Denizli'de son zamanlardaki koronavirüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara riayet edilmemesinden dolayı kaynaklandığı belirtilip, yeni tedbirler alındı. Meclisin aldığı kararlar kapsamında, sokak düğünleri ile nişan organizasyonları yasaklandı. Meclis, ayrıca; okul bahçesi, pazaryeri gibi yerlerde düğün yapılmasına izin verilmemesi, sadece düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın düğün alanı olarak kullanılabilmesine, düğünlerde, yemek ikramının yapılmamasına ve gelin ile damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına da karar verdi.
Meclis, 65 yaş ve üzeri kişilerin, gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derece yakınları haricinde, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasının yanı sıra, düğünlerde okul müdürleri, öğretmen, imamlar, muhtarlar gibi kamu görevlilerinden oluşan denetim ekipleri oluşturulması yönünde de karar aldı. Kararda, denetim ekiplerinden bir görevlinin düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ve saat 17.00'den sonra market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerine gitmelerinin yasaklandığı da vurgulandı. 65 yaş ve üstü kişiler için cenaze törenleri ile tören sonrası ve sünnet merasimleri sonrası yapılan mevlit ve dua merasimlerine katılmakta yasaklandı. Ayrıca sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için katılma sınırlaması getirildi.
KÜTAHYA TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI
Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.