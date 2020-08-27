Son dakika haberi: Meteoroloji tarih verdi! Yüksek sıcaklık uyarısı...

BURSA İÇİN 27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE GÜNÜ...

Meteoroloji Bursa için 27 Ağustos 2020 Perşembe günü hava tahmin raporunu bildirdi. Sıcaklıkların yükselişe geçtiği Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 32 dereceyi göstermesi beklenirken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık uyarısı verildi.

METEOROLOJİDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE SICAKLIK YARIN...

Meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklık yarın 35, cumartesi 36, pazar 35 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü nem oranının ise en yüksek yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukları uyardı.

SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ:

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.