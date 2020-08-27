Son Dakika Haberi: Türkiye 26 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada günlük corona vaka tablosu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca, 26 Ağustos günlük vaka tablosunu paylaşırken, Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar