Son Dakika Haberi: Türkiye 26 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada günlük corona vaka tablosu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca, 26 Ağustos günlük vaka tablosunu paylaşırken, Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar
26 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
26 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin veriler açıklandı.
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM- 25 AĞUSTOS
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM- 24 AĞUSTOS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM- 23 AĞUSTOS
Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.