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Son dakika! nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik uyarısı

nasıl olacak?  Genel Müdürlüğünden hafta sonu 8 il için son dakika uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artacağı kaydedildi. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların temkinli olmaları istendi. İşte o iller ve hava durumları

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 20:28 Son Güncelleme: 27.8.2020 20:29 ABONE OL
Son dakika! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı

Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başta Ankara olmak üzere Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinden vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı uyarıldı.

Son dakika! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı

Valilik açıklamasında, "28 Ağustos 2020 tarihinden 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.

Son dakika! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıkları Ankara 32-36, Kırıkkale 33-38, Çankırı 33-38, Bolu 28-34, Düzce 33-38, Zonguldak 27-30, Bartın 32-36, Karabük 33-38 derece olması bekleniyor.

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Son dakika! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı
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