Son dakika! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 8 il için kritik sıcak hava uyarısı

Valilik açıklamasında, "28 Ağustos 2020 tarihinden 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.

