Son dakika: Musa Orhan kimdir? Musa Orhan serbest mi kaldı? İşte son durum

İperk Er'in intiharının ardından, cinsel istismar suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmada Musa Orhan gözaltına alınmış, sonrasında ise tahliye edilmişti. Savcılığın itirazını reddeden mahkeme, adli kontrol ile serbes bırakılmakararını bozmadı. Peki, Musa Orhan kimdir ve Musa Orhan neden serbest bırakıldı? İşte, İpek Er'in intiharı ve Musa Orhan'ın sebrbest bırakılmasına ilişkin detaylar...
Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İpek Er'i Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İfadesinde, "İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum" diye ifade veren genç kız, bu olayın ardından 16 Temmuz'da intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan İpek, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Geride bıraktığı mektubunda, sosyal medyadan tanıştıkları Musa Orhan'la yaşadıklarını gün gün anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu İpek'in ölümünün ardından hazırlandı. Rapora göre İpek tecavüze uğramıştı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
İpek'in intihara teşebbüs etmesinden bir gün sonra gözaltına alınan Musa Orhan'a tutuklama istendi ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Musa Orhan'ı açığa aldı. İpek'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla Musa Orhan hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Teslim olan Musa Orhan19 Ağustos'ta tutuklandı.
'KAÇMA ŞÜPHESİ YOK'
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş tutuklama kararına itiraz etti. Akkuş itiraz dilekçesinde, müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığı ve sabit ikametgâh sahibi olduğunu öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi. Siirt Barosu yaptığı açıklamada, "Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.
MAHKEME REDDETTİ
Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise, savcılığın intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itirazını reddetti.