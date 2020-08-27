Son dakika! Piyasa değeri 2 milyon TL'den fazla! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Bahçelievler İlçeleri'nde bulunan ve depo olarak kullanılan beş farklı adrese eş zamanlı olarak kaçak ve sahte parfüm operasyonu düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda iki milyon 250 bin lira olan sekiz bin 218 şişe dolu sahte ve kaçak parfüm ele geçirdi.

Piyasaya süremeden suçüstü yakalandılar! Değeri iki milyon liradan fazla... | Video

Adreslerde ayrıca etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı olmak üzere toplamda 38 bin 230 adet sahte parfüm imalatında kullanılan malzeme de bulundu. Adreslerde dört şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltı alındı. Tamamı taklit olan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ve sahte parfümlere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları ise polis kameralarına böyle yansıdı.

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