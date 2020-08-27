Son dakika: Salça fabrikasında iğrenç görüntü! O işletmenin faaliyetine son verildi...

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"26.08.2020 tarihinde saat 15.20'de bir internet sitesinde yapılan paylaşımda; Altıeylül ilçesi Köseler mahallesinde hijyenik olmayan şartlarda salça üretimi yapıldığı ve bir çalışanın salça havuzuna ayakları ile girdiği görülmüştür. Sitede yapılan paylaşım ihbar olarak değerlendirilmiş ve saat 16.15'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri ile beraber salça üretim yerine gidilerek, 5996 sayılı kanun kapsamında resmi kontroller yapılmıştır. Denetlemeler neticesinde salça üretilen yerin F.F.'ye ait olduğu, İşletme Kayıt Belgesinin olmadığı ve kaçak olarak salça üretimi yaptığı tespit edilmiştir.