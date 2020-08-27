Sultangazi'de akılalmaz olay! Karısına kızdı bakın ne yaptı

"NE OLDUĞUNU BENDE BİLMİYORUM"

Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise, aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, "Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.