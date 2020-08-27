Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak olan çekiliş ile birlikte belli oluyor. Şans oyunu tutkunları, Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Ağustos tarihide saat kaçta açıklanacak? Bu başlık altında, bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi ekranı ve çekiliş saati hakkında bilgiler yer almaktadır.

27 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun büyük ikramiyesini yeni dönemde henüz kazanan bire talihli çıkmadı. 30 Milyon TL'ye kadar yükselen dev ödüle sahip olabilmek için binlerce kişi kuponlarını oluşturarak geri sayıma başladı.