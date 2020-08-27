Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYINI! MP TV İZLE

Sisal Şans ve MPİ (Milli Piyango İdaresi) ortaklığında çekilişleri düzenlenen, Milli Piyango Online internet sitesi aracılığıyla MP TV'den canlı çekiliş yapılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) belli oldu. MP TV üzerinden Süper Loto canlı çekilişi yapılan oyunun bugünkü şanslı numaralarını doğru bilmek ve 32 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanla 27 Ağustos Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

27 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 27 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 27 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…