Tarihin en büyük kokain operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sırasında, Brezilya'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bilgi sistemleri üzerinden risk analizleri yapılarak Brezilya'dan gelecek olan 6 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Hemen harekete geçen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne, limana gelecek gemideki konteynerlerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi ile kontrol edilmesi talimatını verdi.Geminin limana yanaşmasını bekleyen ekipler, Dilovası'ndaki özel bir limana yanaşan geminin konteynerlerin tahliyesi sonrasında detektör köpekler ile yaptıkları aramada, ferrokrom metaller arasına gizlenmiş 20 siyah renkli çanta ele geçirdi. Bulundukları yerden çıkarılarak açılan çantalarda ise toz halinde paketlenmiş kokain bulundu. 500 paket halinde ve toplam 540 kilogram olan kokainin piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu belirtildi. Kokaine el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Kokainlerin Brezilya'dan İspanya'nın Barselona kentine getirildiği, buradan da Panama bandıralı bir gemiyle Türkiye'ye nakledildiği belirlendi. Preslenmiş haldeki kokain paketlerine alıcılarına göre farklı resim ve semboller basıldığı tespit edildi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi. Teşkilatımız operasyonda ele geçirilen kokain ile tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bütün ekibimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.