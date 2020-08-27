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Teşhir ürünü nedir? Teşhir ürünü alınır mı?

Özellikle teknoloji ürünlerinde, teşhir ürünleri satın almanın güvenilir olup olmadığı merak ediliyor. Hem mağaza satışlarında hem de internet satışlarında teşhir ürünler olabilir. Teşhir ürünü genel itibarıyla, paketlenmiş ürünün birebir aynısı olup vitrin ve görülebilecek alanlarda sergilenen ürün şeklinde tanımlanır. Teşhirin kelime anlamı ise gösterme, sergileme şeklindedir. Teşhir ürünün amacı, satışa sunulan ürünü alıcılara önceden sergilemek ve ürünün özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Peki, teşhir ürünü alınır mı, riskli mi? Teşhir ürünü nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:51 ABONE OL
Teşhir ürünü nedir? Teşhir ürünü alınır mı?

Birçok ilanda ve satış mağazaların "teşhir ürünü" ibaresi yer alır. Bu, bir fiziki ya da internet mağazasında satışa sunulan ürünlerin birebir aynısı olup, müşterilere tanıtım yapmak amacıyla kullanılan ürün anlamına gelmektedir. Mağazada sergi görevi görüp daha sonradan satışa sunulan teşhir ürünleri, genellikle ürünün normal fiyatının altında bir fiyatla satılır. Teşhir ürününün sergi aşamasında kullanılmış olması dolayısıyla teşhir ürünü alınır mı sorusunun yanıtı merak edilir. Teşhir ürünü nedir?

Teşhir Ürünü Nedir?

Teşhir sözlükte gösterme/sergileme anlamına gelir. Teşhir ürünü tanımı, genelde mağazalarda telefon stantları veya bilgisayar stantlarında sergilenen, test edebilmemiz için açık halde duran ürünler için kullanılır. Bilgisayar ve telefon gibi ürün gruplarında teşhir ürünü daha çok olur. Fakat farklı ürün grupları için de aynı tanım geçerlidir.

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Teşhir Ürünü Alınır mı?

Örneğin kapalı kutu 2000 TL değerinde bir ürünün teşhir ürünü olması halinde fiyatı 1500-1800 gibi bir aralığa düşer.

Bu ürünleri almadan önce kesinlikle ürünün iyi incelenmesi etrafında veya donanımında bir sorun olup olmadığına iyi bakılması gerekir. Ayrıca çoğu teknolojik ürün satan mağaza, satın aldığınız tarihten itibaren adınıza fatura düzenleyip ürünü garanti kapsamına almaktadır.

Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında teşhir ürünü için alınabilir demek mümkündür. Ancak üstte belirtildiği gibi üründe kozmetik anlamda, özellikle yıpranma veya deforme gibi durumlar olabilir. Bu nedenle cihazları alırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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Teşhir ürünü nedir? Teşhir ürünü alınır mı?
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