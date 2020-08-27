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paniği acil iniş yaptırdı

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 ABONE OL
Türk yolcunun paniği acil iniş yaptırdı
İstanbul'dan İngiltere'nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, bir Türk yolcunun yaşadığı panik nedeniyle Yunanistan'a acil iniş yaptığı belirtildi. Yunan televizyon kanalı ERT'nin haberine göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi. Türk yolcunun henüz ne sebeple panik yaşadığı bilinmiyor. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den Yunanistan'a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı'na iniş izni verdiği kaydedildi.
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Türk yolcunun paniği acil iniş yaptırdı
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