Sofraların vazgeçilmezi haline gelen turşu akşam yemeklerine lezzet katıyor. Tuz, sirke ve sarımsak içeren ürünlerle yapılan turşu tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Akşam yemeklerinin yanında damak zevkinize göre çeşitlendirebileceğiniz turşu nasıl yapılır? Turşu tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir?

TURŞU NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı:

• Geniş bir kabı su ile doldurun.

• Kabın içerisinde turşuluk tuzu ilave edin ve tuzun iyice erimesini sağlayın.

• Ardından nohut ve sarımsağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

• Kalan malzemeleri de ekledikten sonra turşu suyumuz hazır.

• Dilerseniz nohut ve sarımsağı kavanozun dibine de koyabilirsiniz. Böylelikle nohut ve sarımsak tadı turşu suyuyla iç içe geçmeyecek sadece aroma katacaktır.

TURŞU MALZEMELERİ

• Yarım litre su

• 1,5 yemek kaşığı turşuluk tuz

• Yarım yemek kaşığı şeker

• Yarım yemek kaşığı nohut

• Yarım çay kaşığı limon tuzu

• Yarım çay bardağı sirke

• 3 diş sarımsak