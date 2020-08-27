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? , yapılışı ve malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeklerinin yanına lezzet katan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Son günlerin revaçta olan tarifleri arasında yer alan aperatifin yapılışı işe oldukça basit. Yemeklerin yanında yenen ve salatalık, biber, domates, lahana gibi birçok çeşitli sebzelerden yapılan lezzetin malzemelerini ve yapılışını haberimizde derledik. Buna göre; ? Turşu tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.8.2020 22:04 ABONE OL
Turşu nasıl yapılır? Turşu tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir?

Sofraların vazgeçilmezi haline gelen turşu akşam yemeklerine lezzet katıyor. Tuz, sirke ve sarımsak içeren ürünlerle yapılan turşu tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Akşam yemeklerinin yanında damak zevkinize göre çeşitlendirebileceğiniz turşu nasıl yapılır? Turşu tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir?

TURŞU NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı:

• Geniş bir kabı su ile doldurun.

• Kabın içerisinde turşuluk tuzu ilave edin ve tuzun iyice erimesini sağlayın.

• Ardından nohut ve sarımsağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

• Kalan malzemeleri de ekledikten sonra turşu suyumuz hazır.

• Dilerseniz nohut ve sarımsağı kavanozun dibine de koyabilirsiniz. Böylelikle nohut ve sarımsak tadı turşu suyuyla iç içe geçmeyecek sadece aroma katacaktır.

TURŞU MALZEMELERİ

• Yarım litre su

• 1,5 yemek kaşığı turşuluk tuz

• Yarım yemek kaşığı şeker

• Yarım yemek kaşığı nohut

• Yarım çay kaşığı limon tuzu

• Yarım çay bardağı sirke

• 3 diş sarımsak

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Turşu nasıl yapılır? Turşu tarifi, yapılışı ve malzemeleri nelerdir?
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