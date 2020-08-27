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Yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı

’ta yaşlı bir adamın, kullanılıp atılan maskeyi yerden alıp yüzüne takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı. Tarihi ’da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:37 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:51 ABONE OL
Yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı

'ta korona virüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Kahramanmaraş'ta şok görüntü! Yaşlı adam yerde bulduğu maskeyi alarak yüzüne taktı | Video

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi 'da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.

Yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı

O anların görgü tanığı esnaf Mehmet Kabak ise, "Rastgele insanların maskeleri dışarı atmamaları ve çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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Yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı
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