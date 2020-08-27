Yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı

Kahramanmaraş'ta korona virüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Kahramanmaraş'ta şok görüntü! Yaşlı adam yerde bulduğu maskeyi alarak yüzüne taktı | Video

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı'da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.