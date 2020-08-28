200 hektar ormanı yakan 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar günü 5 ayrı noktada yangın başladı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 200 hektar kızılçam ormanını yakarak kül etti.
Yangı kasten çıkardıkları iddiasıyla göz altına alınan 4 kişi emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Orman yangını sonrası Kozan’da yaralar sarılıyor Kozan’daki yangında hayvanlarının telef olmasına ağladı Orman yangınında 3 kişi gözaltına alındı