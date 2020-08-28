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200 hektar ormanı yakan 4 şüpheli yakalandı

Kozan’da 200 hektar ormanı yakan 4 şüpheli yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.8.2020 22:28 Son Güncelleme: 28.8.2020 22:33 ABONE OL
200 hektar ormanı yakan 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar günü 5 ayrı noktada yangın başladı.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 200 hektar kızılçam ormanını yakarak kül etti.

Yangı kasten çıkardıkları iddiasıyla göz altına alınan 4 kişi emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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200 hektar ormanı yakan 4 şüpheli yakalandı
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