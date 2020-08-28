Pandemi döneminde salgının yayılımını durdurmak ve buna yönelik tedbir almak amacıyla yapılan sokağa çıkma yasağı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na günler kala araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Özellikle sosyal medyada kısıtlama uygulanacağı yönündeki iddialara ise en net yanıt İçişleri Bakanlığı tarafından gelen yazılı açıklama ile gelmiş oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KISITLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada milli bayramdaki kutlamaların kısıtlandığı iddialarına ilişkin de yanıt verildi. Buna göre; salgının kesinlikle şehir, bölge, kişi ve etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmediğini ve uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da herhangi bir ayrım gözetmeden uygulandığı bildirildi…