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’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle resmi tatil ve bayramlarda tedbiren uygulanan kısıtlamalar nedeniyle önümüzdeki 'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Konuya dair iddialar bulunurken son açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:09 ABONE OL
30 Ağustos Zafer Bayramı’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?

Pandemi döneminde salgının yayılımını durdurmak ve buna yönelik tedbir almak amacıyla yapılan sokağa çıkma yasağı 'na günler kala araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Özellikle sosyal medyada kısıtlama uygulanacağı yönündeki iddialara ise en net yanıt İçişleri Bakanlığı tarafından gelen yazılı açıklama ile gelmiş oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KISITLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada milli bayramdaki kutlamaların kısıtlandığı iddialarına ilişkin de yanıt verildi. Buna göre; salgının kesinlikle şehir, bölge, kişi ve etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmediğini ve uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da herhangi bir ayrım gözetmeden uygulandığı bildirildi…

30 Ağustos Zafer Bayramı’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nca kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin, "Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır" denildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının 'İçişleri Bakanlığınca kutlamalarının yasaklandığı' iddialarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zaruriyetinin ortaya çıktığı bildirildi.

'YASAKLAMA KARARI BULUNMAMAKTA'

"Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği' hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid 19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır."

30 Ağustos Zafer Bayramı’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?

'SALGIN ETKİNLİK GİBİ UNSURLARA GÖRE HAREKET ETMEMEKTEDİR'

Koranavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır."

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30 Ağustos Zafer Bayramı’da sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Ağustos 2020 etkinlikler kısıtlandı mı, yasak var mı?
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