4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

4 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 4 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

4 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir doğal sayının son iki basamağı 4'ün katı ya da 00 ise bu sayı 4 ile tam bölünüyor demektir. Kalanı bulma işlemi için de o aynı sayının son iki basamağındaki sayıyı 4'e böldüğümüzde kalan kaç ise ilk sayının da 4'e bölümünden kalan sayı odur.

4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 9613A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

9613A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa eğer son iki basamağı da 4 ile kalansız bölünüyor demektir.

3A sayısının 4 ile kalansız bölünebilmesi için bu sayılar; 32 ve 36 olmalıdır.

A yerine yazılabilecek rakamların toplamı da 2+6= 8'dir.

4 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Beş basamaklı 1626A sayısının 4'e kalansız bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaç olmalıdır?

Cevap: