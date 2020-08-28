Ablamın çığlığı hâlâ kulağımda

Giresun'da yaşanan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu sele kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile uzman çavuş Aykut Yarıyenli ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürüyor. Yine Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ile Çaldağ'da kaybolan Emine Akgün, eşi Davut Akgün'ü de arama çalışması devam ediyor. Helikopter ve drone ile Harşit Çayı yatağı ile çayın Karadeniz'e döküldüğü alan arası taranıyor. Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor. Kayıp olanların yakınları dere kenarında arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.İstanbul'dan gelen ve Giresun'da akraba ziyaretine giden Davut Akgün, eşi Emine Akgün ve kızı Betül Akgün, Çaldağ köyünde dere yatağından geçerken sele kapılmış, çamura saplanan araçta bulunan Betül, dayısını telefonla arayarak son "Biz sele kapıldık, sürükleniyoruz" demişti. Betül Akgün'ün (27) cesedi iki gün önce bulundu. Ancak annesi Emine ve babası Davut Akgün'ü arama çalışması devam ediyor. Selin olduğu gece ablasının kendisini aradığını anlatan Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç (54), "O gece yaşadıklarımızı ömrüm boyunca unutamam. Ömrümden ömür gitti. O gün ablam, eniştem ve yeğenim Betül Samsun Çarşamba'da yengemizin cenazesinden bizim oraya Çaldağ'a geliyorlardı. Emine ablam beni aradı, 'kardeşim yolda arabamızın altına taş geldi, çıkamıyoruz, gel bizi burdan kurtar' dedi. Ben hemen tezye çocuğu olan Ruknettin Tanrıverdi'yi evden alıp olay yerine gitmeye çalıştık. Köprüye geldiğimizde su doluydu geçemedik. O ara ablam tekrar aradı, 'Arabaya su dolmaya başladı' dedi. Aracı yolda bıraktık, fındık bahçelerinden koşarak dereye inerken, ablam 'araba su dolduğu için kapıyı açamıyoruz' dedi. İmdat diye bağırıyordu. 3 dakika sonra aracın olduğu yere gittik. Ne araç vardı, ne de ablamın telefonuna ulaşılıyordu. Ablamın yardım çığlıkları hala kulağımda. Aracı bulduk sonra ama araç kağıt gibi olmuştu, içinde kimse yoktu. Aramaların 3.cü gününde yeğenim Betül'ü olay yerinden 6 km aşağıda derede bulundu. İnşallah ablam ve eniştem de bulunur" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelandan etkilenen Yağlıdere ve Espiye ilçeleri ile Soğukpınar beldelerini ziyaret etti. Soylu, Espiye'ye bağlı Yeşilköy'de sel sonrası sadece minaresi ayakta kalan cami alanını inceledi. Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi alan ve vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Soylu, hasarların en kısa sürede giderileceğini vurguladı. Bölgede zarar gören riskli binaların yıkımları sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlarla taşınma ve barınma konusunda destek olunacağını belirtti.İÇİŞLERİBakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama çalışmalarının yaklaşık 917 personelle devam ettiğini söyledi. Soylu, "Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü jandarma personelimiz, Allah rahmet eylesin, tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. Hasar ve zarar tazmin tespitlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, dün akşam itibarıyla Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yaklaşık 2 milyon 500 bin lira geldiğini söyledi.