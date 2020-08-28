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’da kanlı hesaplaşma: 3 ölü

Giriş Tarihi: 28.8.2020 ABONE OL
Adana’da kanlı hesaplaşma: 3 ölü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu. Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş ateş etti. Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı. Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Adana’da kanlı hesaplaşma: 3 ölü
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