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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: 'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

'dan 'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü.(30) verilen molada birlikte alkol aldığı yolculardan Kahraman A.'nın cep telefonunu çalıp, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A.'nın şikayeti üzerine kapıları kapatılarak güvenlik kamerası görüntüleri izlenen otobüste, Adnan Ü.'nün çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, ayrıca  Y.U. (22) adlı kadın yolcuyu uyuduğu sırada elle taciz ettiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:53 Son Güncelleme: 28.8.2020 11:06 ABONE OL
Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme!

Gözaltına alınan Adnan Ü., "Hayatımda ilk kez içki içip, sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Olay, 26 Ağustos gecesi - arasında seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitmek için otobüse binen Adnan Ü. yolculardan Kahraman A. ile birlikte verilen mola sırasında alkol aldı. Bu sırada da Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A., Otogarı'ndan yolcu alınacağı sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirdi.

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Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme!

KADIN YOLCUYU UYURKEN TACİZ ETMİŞ
Bunun üzerine otobüsün kapıları kapatıldı. Firma görevlileri, otobüsteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerden Adnan Ü.'nün, çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, bunun yanı sıra uyuyan Y.U.'yi elle taciz ettiği fark edildi.

Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme!

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. ifadesinde, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp, buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Adnan Ü., adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı
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