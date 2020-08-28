Son dakika haberi: Adana'da yolcu otobüsündeki taciz olayında yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

Gözaltına alınan Adnan Ü., "Hayatımda ilk kez içki içip, sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Olay, 26 Ağustos gecesi Manisa-Şanlıurfa arasında seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitmek için otobüse binen Adnan Ü. yolculardan Kahraman A. ile birlikte verilen mola sırasında alkol aldı. Bu sırada da Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A., Adana Otogarı'ndan yolcu alınacağı sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirdi.





Yolcu otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı, cinsel tacizi ortaya çıkarmış | Video