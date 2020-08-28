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'da feci : 6 yaralı

'ın Kahta ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada iki sürücünün yanı sıra 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:26 ABONE OL
Adıyaman'da feci kaza: 6 yaralı

Cihat Karadoğan (30) yönetimindeki 80 FD 217 Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Çakır (40) yönetimindeki Renault marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 5.kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

6 YARALI

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücünün yanı sıra Ramazan Aydın, Hüseyin Gültekin, Mehmet Ulutaş ve Mustafa Tandoğan olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adıyaman'da feci kaza: 6 yaralı
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