Ankara'da güvenlik görevlisinin dikkati faciayı önledi

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan Alev Ş. (40), saat 09.30 sıralarında av tüfeğini sırtına koyarak 1 yıl önceki boşandığı eşi.Ö.D.,'nin(42) temizlik görevlisi olarak çalıştığı özel bir hastaneye geldi. Hastanenin girişinde durumundan şüphelenen özel güvenlik görevlileri, Alev Ş.,'nin sırtında kabarık bir şey olduğunu fark etti. Şüphelendikleri Alev Ş., üzerinde ilk kontrollerini yapan özel güvenlik ekipleri, hemen hastanenin girişinden uzaklaştırarak, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen ekipler, şüpheli Alev Ş.'yi belindeki tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirildi.





Özel güvenlik görevlisinin dikkati kadın cinayetini önledi | Video



