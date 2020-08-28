Aşı denemeleri Eylülde 10 merkezde başlıyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyanın merakla beklediği Kovid aşılarındaki son gelişmeleri ve Türkiye'de de çok merkezli olarak yürütülecek Faz 3 gönüllü insan denemeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Çin ve Almanya-ABD ortak çalışması olan iki farklı aşı adayı için İstanbul Tıp Fakültesi'nin de aralarında bulunduğu 10'a yakın merkezde, faz 3 gönüllü insan denemeleri yürütülecek. Dünyada 10'dan fazla Kovid aşısı çalışmasında sona yaklaşıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanın da açıkladığı iki tane aşı çalışmasının Faz 3 denemelerine Türkiye'den de gönüllü insanlar dahil edilecek. Eylül ayı gibi, yakın bir tarihte başlayacağız" dedi. Prof. Dr. Yavuz, şöyle konuştu: "Burada, aşı olanların, olmayanlara göre daha az hastalanması beklenir. Ama bu da büyük oranda bir fark olmalıdır ancak o zaman anlamlı olur. Gönüllüleri alacağız ama örneğin bir yıl boyunca takip edeceğiz. Burada da bu aşının kullanılmış olması, bu ülkedeki insan gruplarında da çalışmanın yapılmış olması bir avantaj. Sonuçta genetik yapı farkları olabiliyor, aşıya yanıt farkları olabiliyor, bu anlamda bu ülkenin insanıyla da bu aşıların çalışılmış olması avantaj." DHA