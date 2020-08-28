Aşure günü namazı nedir? Aşure günü namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

İslam alemi için önemli tarihler arasında yer alan Aşûre günü için geri sayım sona eriyor. 2020 Aşure günü, yarın idrak edilecek. Bu nedenle de başta Aşure günü oruç tutmak ve namaz kılmak olmak üzere, bu günde yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peki, Aşure günü ve gecesinin önemi nedir, Aşure günü namaz kılınır mı? Bu başlık altında, Aşure günü namazı ve bu mübarek günde namaz kılmak ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte, Aşure günü namazı fazileti ve bu mübarek gün hakkında tüm merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ NAMAZININ SEVABI NEDİR?

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.