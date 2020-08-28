Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde kutlanan aşure günü geldi çattı. Yurdun dört bir yanından yapılacak olan aşureler komşulara dağıtılacak, birlik ve beraberlik kenetlenecek. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir. Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure Günü ne zaman, yarın mı? 2020 Diyanet takvimi: Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10.gününe denk gelen aşure günü telaşı başladı. Bol bereketin ve huzurun simgesi olan Aşure'nin tarihçesi de kadim zamanlara dayanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi belli oldu.