Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde kutlanan aşure günü geldi çattı. Yurdun dört bir yanından yapılacak olan aşureler komşulara dağıtılacak, birlik ve beraberlik kenetlenecek. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir. Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure Günü ne zaman, yarın mı? 2020 Diyanet takvimi: Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
Muharrem ayının 10.gününe denk gelen aşure günü telaşı başladı. Bol bereketin ve huzurun simgesi olan Aşure'nin tarihçesi de kadim zamanlara dayanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi belli oldu.
Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir. Bu yıl aşure günü 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.
Muharrem Ayı içerisinde bulunan aşure günü, İslam inancında büyük öneme sahiptir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde her sene tekrarlanan ve birlik beraberlik için önemli bir gündür.Aşure Günü, ayrıca Aşura Günü olarak da bilinir.Paylaşmanın güzelliğinin, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir.
Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı srıa Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle;Duaların büyük bölümünü Allahü teâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.Aktarılana göre, tarihte bugün insanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hz. İbrahim'in aşure günü dünyaya geldiği ifade edilir. Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuştur. Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Muharrem'in onunda oturmuştur.Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir.Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır.
Muharrem ayı içerisinde pek çok önemli tarihi hadise yaşanmıştır. Aşure günü de her yıl, Muharrem ayının 10. gününde idrak edecek şekilde anılır.