Muharrem ayının 10.günü, 29 Ağustos 2020 tarihi Aşure Günü olarak idrak edilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu günde her sene birlik beraberlik mesajı verilir ve aşureler yapılarak dağıtılır. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getirmektedir. Peki; aşure günü nedir? Aşure günü neler olmuştur?
Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir. Bu gün önemli olaylara şahitlik yapmıştır.
-Hz. Nuh'un gemisinin bu günde Cudi dağına oturduğu ve müminlerin bu günde kurtulduğu-Hz. Musa ve kavminin Aşura gününde Firavun'un zulmünden kurtulduğu-Hz. İsa ve Hz. Musa'nın bu günde doğduğu.Bunlardan bazılarıdır.
2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu sene aşure günü 29 Ağustos gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. günü aşure zamanıdır.
AŞURE GÜNÜ NEDİR?
Muharrem Ayı içerisinde bulunan aşure günü, İslam inancında büyük öneme sahiptir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde her sene tekrarlanan ve birlik beraberlik için önemli bir gündür.Aşure Günü, ayrıca Aşura Günü olarak da bilinir.Paylaşmanın güzelliğinin, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir.
MUHARREM AYI ÖNEMİ
Muharrem ayında pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getiriyor. Özellikle bu ayda Kerbela olayının olması sebebiyle, yas ayı olarak da anılır.
AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı srıa Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle;Duaların büyük bölümünü Allahü teâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.Aktarılana göre, tarihte bugün insanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hz. İbrahim'in aşure günü dünyaya geldiği ifade edilir. Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuştur. Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Muharrem'in onunda oturmuştur.Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir.Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır.
AŞURE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
Muharrem ayı içerisinde pek çok önemli tarihi hadise yaşanmıştır. Aşure günü de her yıl, Muharrem ayının 10. gününde idrak edecek şekilde anılır.