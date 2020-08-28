Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmak fazileti

İslam alemi için önemli tarihler arasında yer alan Aşûre günü için geri sayım sona eriyor. 2020 Aşure günü, yarın idrak edilecek. Bu nedenle de başta Aşure günü oruç tutmak ve namaz kılmak olmak üzere, bu günde yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peki, Aşure günü ve gecesinin önemi nedir, Aşure günü oruç tutulur mu? Bu başlık altında, Aşure günü oruç tutmak ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte, Aşure günü oruç tutmanın fazileti ve bu mübarek gün hakkında bilgiler...

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.