Aşure nasıl yapılır? Nefis bir aşure tarifi için hangi malzemeler gerekiyor? İşte pratik aşure tarifi...

Aşure Arapça 10 anlamına gelen aşere kelimesinden geliyor. Bu da Muharrem Ayı'nın 10. günü anlamına gelmektedir. Birçok malzemenin bir araya gelmesiyle oluşan bu tatlının toplumu simgelediği söylenmektedir. Peki en leziz ve en kolay aşure nasıl yapılır? Sevdiklerinize ve komşularınıza enfes bir aşure sunmak için hangi malzemeler kullanılmalıdır? İşte nefis aşure tarifini sizlere sunuyoruz.

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

10-12 kişilik

1.5 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

1 çay kaşığı tereyağı

15 su bardağı su

Yarım su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı kuru incir

Yarım su bardağı kuru üzüm

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı soyulmuş badem içi

1 çay bardağı dolmalık fıstık



ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

2-3 yemek kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

3-4 yemek kaşığı soyulmuş badem içi

2 yemek kaşığı kuş üzümü

3-4 adet kuru incir

3-4 adet kuru kayısı

AŞURE YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bir gece öncesinde yıkayıp 5-6 su bardağı su ile bir taşım kaynatın ve süzmeden 1 gece bekletin. Kuru fasulye ve nohudu ayrı kaplara alıp bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı ocağa alıp tereyağı ve kalan su ile beraber pişirin. Buğday patlayana kadar ara sıra karıştırarak haşlayın. Kuru fasulye ve nohudu haşlayıp süzün. Kayısı, incir ve üzümü ayrı kaplara alıp sıcak suda 15 dakika beklettikten sonra süzün. Buğdaya haşlanmış kuru fasulye ve nohudu ekleyip karıştırın. Toz şekeri de ekleyip 15 dakika orta ateşte karıştırarak pişirin. Küçük küpler şeklinde doğradığınız kuru kayısı ve incirleri, şişen dut ve üzümleri de tencereye ekleyip 10 dakika daha kaynatın. En son dolmalık fıstık ve soyulmuş badem içlerini de ilave edip aşureyi ocaktan indirin. Kaselere paylaştırın. Ilınan aşureyi süsleyerek servis yapın.