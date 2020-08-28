Av tüfeği kazara ateş aldı, Emincan öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, arkadaşlarıyla ava giden 14 yaşındaki Emincan Kılıç, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucunda hayatını kaybetti. Emincan ve arkadaşları Avanos ilçesinden av için Ürgüp ilçesine gitti. Arazide kuş avlayan grup, Kayseri'nin Yeşilhisar yakınlarına kadar geldi. Burada iddiaya göre Emincan'ın tüfeği tutukluk yaptı. Bir süre tüfeğiyle oyalanan Emincan'ın silahı ateş aldı. Ağır yaralanan Emincan'ın arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Emincan'ın ölümü ailesi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu. Emincan'ın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutan arkadaşları; "Emincan bu ölüm sana yakışmadı, seni unutmayacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundular. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.