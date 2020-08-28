Avrupa’nın adaleti

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Yunan ölüme itiyor Türkiye kurtarıyor

Adana’da HTŞ’nin sözde ‘sınır nöbetçisi’ yakalandı

New York Times'tan çarpıcı haber! Yunan ölüme itiyor! Türkiye kurtarıyor...

İskoçya'da, 34 yaşındaki sığınmacı Mercy Baguma, açlıktan ölmek üzere olan bir yaşındaki çocuğunun yanında ölü bulundu. Ugandalı Baguma'nın cesedi, 22 Ağustos Cumartesi günü, oğlunun ağlama seslerinin duyulması üzerine yapılan aramayla Glasgow'da bir apartman dairesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet sözcüsü Baguma'nın ölüm sebebinin anlaşılamadığını ama şüpheli bir olay olarak incelenmediğini belirtti. Mültecilerin konaklamaları için yardım kampanyaları düzenleyen Positive Action in Housing adlı vakıf, Baguma'nın sığınma başvurusunda bulunduğunu ve sefalet içinde yaşadığını söyledi. Vakfın müdürü, bir yaşındaki oğlunun, cesedin yanında ağlarken bulunduğunu ve çocuğun "günlerce aç kaldığı için zayıf düştüğünü" söyledi.Hastaneden taburcu olan çocuk babasının yanına verildi. Vakıf, birkaç hafta önce kendilerine başvuran Baguma'nın çocuğuna, kendisine bakmaya yetecek kadar parası olmadığını söylediğini aktardı. Talihsiz kadının cenazesi için 30 bin sterlin yardım toplandı.