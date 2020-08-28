Aynı aileden 3 kişiyi öldürdü, "olayı hatırlamıyorum" dedi

ÖLEN AHMET YILMAZ'IN EŞİ YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI



Sanığın öldürdüğü Ahmet Yılmaz'ın eşi Rabia Yılmaz, olay sabahı evlerinde uyudukları sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "Eşim silah sesinin binadan geldiğini düşünerek daire kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz huzurda bulunan tutuklu sanık elinde bulunan tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim" dedi. Bir oğlunun çocuk odasında olmadığını fark ettiğini söyleyen Rabia Yılmaz, "Her şeyi göze alarak çocuk odasından çıktım. Yan odada bulunan oğlumu alarak tekrar çocuk odasına geçerken sanığı mutfak kapısında gördüm. Ancak bize ateş etmedi. Oğlumla birlikte çocuk odasına girdik. Kapıyı arkadan kilitledim. Biz odadayken sanığın dışarıda kendi kendine 'Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı' şeklinde sözler söylediğini duydum. Sanığın öldürdüğü Orhan Yılmaz'ın eşi Nurcan Yılmaz, olayı görmediğini belirterek, "Sabah uyuyordum, silah sesi ile uyandım. Merdivene koştuğumda eşimin merdiven sahanlığında kanlar içinde yattığını gördüm. Daha sonra markete indiğimde kızım Rabia'nın da vurulmuş olduğunu gördüm" dedi.



Mahkeme, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yazı yazarak, sanığın hastanede akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi görüp görmediğinin, görmüş ise evraklarının gönderilmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.