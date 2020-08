Aynı aileden 3 kişiyi öldürdü, "olayı hatırlamıyorum" dedi

Pendik'te bir markette Orhan Yılmaz, kardeşi Ahmet Yılmaz ve kızı Rabia Yılmaz'ı öldüren tutuklu sanık Ahmet Önal, çıktığı ilk duruşmada, öldürdüklerini tanımadığını, unutkanlık hastalığı bulunduğunu öne sürerek olayı hatırlamadığını söyledi. Sanık Önal savunmasında, öldürdüğü kişileri tanımadığını, unutkanlık hastalığı bulunduğunu öne sürerek, "Olayla ilgili ayrıntıları şu an hatırlamıyorum. Her an her şeyi unutuyorum" dedi.