Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yürüyüş nedeniyle yarın saat 10.00'dan program sona erene kadar şu yollar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak:

"Ulus Meydanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı, Baruthane Kavşağı, Sıhhiye Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Akay ve Genelkurmay kavşakları ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı'ndan Kavaklıdere-Polonya Caddesi kesişimine kadar ve ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Talatpaşa-Hipodrom Caddesi kesişimine kadar), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişiminden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'na kadar açılan tüm cadde ve sokaklar), Çankırı Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade ile Anadolu meydanları arası ve açılan tüm cadde ile sokaklar), Meşrutiyet Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Olgunlar Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Milli Müdafaa Caddesi ve açılan tüm cadde ile sokaklar, Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar), İsmet İnönü Bulvarı (Akay Kavşağı ile Necatibey Caddesi arası), Esat Caddesi (Akay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası alt geçit dahil), Tunus Caddesi (Atatürk Bulvarı ile John F. Kennedy Caddesi arası açılan tüm sokaklar)"

Anıtkabir'de düzenlenecek program nedeniyle de Gençlik ve Akdeniz caddeleri ile bu yollara açılan tüm cadde ve sokaklar, yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.