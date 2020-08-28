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'da sokakta top oynayan çocukları bıçakla kovaladı

'da sokakta top oynayan 3 çocuk, adeta dehşeti yaşadı. Çocukların çıkardığı seslerden rahatsız olan bir adam, çocukları önce dövdü, ardından da bıçakla kovaladı. Çocuklar şaşkına döndü. O anlar ise amatör bir kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:21 ABONE OL
Bursa'da sokakta top oynayan çocukları bıçakla kovaladı

Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı.

TOP OYNAYAN ÇOCUKLARA BIÇAK ÇEKTİ

Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti.

"VURURUM SİZİ"

Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da "Vururum, vururum sizi" diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bursa'da sokakta top oynayan çocukları bıçakla kovaladı
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