Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? PTT kargo cihet hazırlama listesine eklendi nedir? K1

PTT kargo en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alıyor. Her kargo kurum ve kuruluşunda olduğu gibi, PTT kargo takip sisteminde de gönderi durumu sorgulanabiliyor. Kargo gönderim aşamaları arasında 'Cihet hazırlama listesine eklendi' kategorisi de bulunmakta. Peki, PTT kargo takip ekranında görülen cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? İşte, kargo gönderimi yapan ya da alıcı olan vatandaşların merak ettiği cihet hazırlama listesine eklendi ne demek sorusunun yanıtı...

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT Kargo cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi; Kargonun, kargo teslimini yapacak cihetin yani dağıtıcının bir sonraki günkü kargo teslim programına eklendiği anlamına gelir. Listeye eklenen kargolar aynı gün dağıtıma çıkarılamaz. Sadece sonraki gün programına alındığı anlamına gelir.

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Genellikle cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi göründükten bir sonraki iş gününde kargo dağıtıma çıkarılmaktır. Bir başka konuda anlattığım "Dağıtıcıya Verildi-Cihet No:xxxx" ifadesi göründüğü gün kargo teslim edilmek üzere dağıtıma çıkmış anlamına gelir.

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