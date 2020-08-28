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Cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

'da sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yapan N.A. isimli şahıs, siber polislerince tespit edilerek gözaltına alındı. N.A.'nın adresindeki elektronik materyallere incelenmek üzere elkonuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:07 Son Güncelleme: 28.8.2020 10:16 ABONE OL
Cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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Cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı
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