Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta? , Ankara, , 28 Ağustos Cuma namazı saati

Yeni bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, bugün camilere akın edecek. İllere göre Cuma namazı vakitleri her hafta olduğu gibi bu bugün de Cuma namazı kılacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Bu başlık altında illere göre Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:31 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati

İslam alemi, mübarek Cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bugün öğle saatlerine kadar eller semaya kalkacak ve Cuma namazı saatinde müslümanlar camilere akın edecek. Bu nedenle de Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? Aşağıda, illere göre Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitleri yer almaktadır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 14 AĞUSTOS 2020

Başta , Ankara ve olmak üzere il il ...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28 Ağustos 'ta namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati

: 13:10

Ankara: 12:55

: 13:18

Bursa: 13:10

TÜM NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA