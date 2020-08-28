Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 28 Ağustos Cuma namazı saati

İslam alemi, mübarek Cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bugün öğle saatlerine kadar eller semaya kalkacak ve Cuma namazı saatinde müslümanlar camilere akın edecek. Bu nedenle de Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? Aşağıda, illere göre Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitleri yer almaktadır.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28 Ağustos 'ta namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;