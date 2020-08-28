Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen Muğla Marmaris şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına 28 Ağustos 2020 Cuma deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (28 AĞUSTOS 2020 CUMA)

28 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 19.37 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;