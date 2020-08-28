Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

olayında gelişmesi! Tutuklanan 'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

Türkiye'nin gündeminde yer alan sır ölüm hakkında gelişmeleri yaşanıyor. 'te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden 'in ölümüne ilişkin yapılan araştırmada fail 'ın kanında uyuşturucu tespit edildi. Mehmet Kaplan, cinsel saldırı ve ölüme neden olma suçlarından tutuklanmıştı. Duygu'nun aşağıya düşerken hiç refleks göstermemesi bilincinin kapalı olduğu iddialarını da beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 08:43 Son Güncelleme: 28.8.2020 08:56 ABONE OL
Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

Dün ilk kez sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgide 'in ölümüne neden olan 'ın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Kaplan'ın etkisinde olduğu uyuşturucu maddenin esrar mı yoksa başka bir madde mi olduğu ayrıca yapılacak testlerin ardından belli olacak. Duygu'nun düşmesinden önce bisikletle oradan geçen bir çocuğun herhangi bir refleks göstermemesi intihar iddialarını da zayıflatmıştı.

Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

'in vücudundan alınan örneklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Duygu Delen'le ilgili İstanbul 1. İhtisas Daire Başkanlığı'ndan 1 hafta 10 gün içinde Adli Tıp raporunun çıkması bekleniyor.

BİLİNCİ KAPALI MIYDI?

, Duygu Delen'in aşağıya düşüşünü görmediğini söylemişti. Ancak Duygu Delen'in düşme anına ilişkin kamera görüntüleri kuşkuları da beraberinde getirdi. Duygu Delen'in kafası üstü aşağıya düşerken hiçbir refleks göstermemesi, "Acaba bilinci kapalı mıydı?" sorusunu gündeme getirdi. Duygu Delen'in düşmesinden birkaç saniye önce bisikletiyle oradan geçen çocuğun herhangi bir telaş göstermemesi ve yukarıya bakmaması, Duygu Delen'in kendini attığı yönündeki iddiaları zayıflatmıştı.

Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

Ayrıca 4'üncü kattan düşen 'in ayağının ikinci katın balkonundaki ipe takılması, el ve ayakları hiçbir refleks göstermeden baş üstü sert bir şekilde yere çakılması, atıldığı ya da itildiği kuşkularını da beraberinde getirmişti. Duygu Delen'in düşüş anına ilişkin görüntülerin incelenmesi üzerine, "Düşme anında bilinci kapalı mıydı?" sorusunu gündeme getirdiler.

"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; 'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki olduğu belirlenmişti.

Son dakika haberi | Duygu Delen cinayetinde kan donduran flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Kaplan'ın kanında...

Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

Evde bulunan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

ARKADAŞINA GÖNDER
Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA