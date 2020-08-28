Duygu Delen olayında SON DAKİKA gelişmesi! Tutuklanan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu madde etkisiyle...

Ayrıca 4'üncü kattan düşen Duygu Delen'in ayağının ikinci katın balkonundaki ipe takılması, el ve ayakları hiçbir refleks göstermeden baş üstü sert bir şekilde yere çakılması, atıldığı ya da itildiği kuşkularını da beraberinde getirmişti. Duygu Delen'in düşüş anına ilişkin görüntülerin incelenmesi üzerine, "Düşme anında bilinci kapalı mıydı?" sorusunu gündeme getirdiler.

"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; Mehmet Kaplan'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN