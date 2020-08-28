Eğirdir Gölü’ne giren iki kardeş boğuldu

Isparta'da Eğirdir Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan 5 arkadaştan Osman Yıldırım (18) ve kardeşi Orhan Yıldırım (16) boğuldu. Dün Eğirdir Gölü'nün Taşevi plajına arkadaşlarıyla birlikte gelen Osman ve Orhan Yıldırım kardeşler, su üzerinde duran dubaya çıkıp atlamaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen 5 arkadaş, iddiaya göre dubanın gölün açığına doğru çekildiğini fark edemedi. Suya atladıklarında derin yerde olduklarını anladıklarında 5 arkadaş paniğe kapılarak çevreden yardım istedi. Bu sırada suya düşen Osman Yıldırım ve kardeşi Orhan Yıldırım ise boğuldu. Diğer üç kişi ise kıyıdakiler tarafından tekneyle kurtarıldı.