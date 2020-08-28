Gündüz tarlada gece kursta çalıştılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Başören Ortaokulu 8. sınıfta okuyan ve maddi durumu iyi olmadığı için özel kurslara gidemeyen, internetten de faydalanamayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü akşam kursu başlattı. Kursa köyde yaşayan ve maddi durumu kötü olan ve ailelerine tarlada çalışıp ve koyun otlatarak destek veren 22 çocuk katıldı. Kurs sayesinde bir çok çocuk iyi liseleri kazandı. Anne babası ayrı olan ve anneannesiyle yaşayan Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Neslihan Şahin ve Egehan Saçıkarlı ise fen lisesi kazanıp büyük bir başarı gösterdi. Demir, "Tarlada çalışırken ders çalışamıyordum ama hayvanlara bakarken derslerime çalışabiliyordum.Tıp alanında ilerlemek istiyorum. Dersleri internette olmadığı için kitaplardan çalışıyordum. Bu beni çok zorluyordu? Bazen pes edecekken arkadaşlarımın nasıl çalıştığını düşünüp tekrar hırs yaptım" dedi. Varlı ise "Tarlada çalışıyordum. Vakit buldukça da ders çalıştım. Doktor olmak istiyorum" diye konuştu. Şahin ise, "Okul olmadığı zaman tarlada çalıştım. Çoğu kişi yapamaz, ama biz başardık. Tarlada da çalışsak başka yerde de çalışsak bunu başarabilecek durumdaymışız. Beyin cerrahı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Saçıkarlı ise, "Okul bitince tarlaya geçiyordum. Tarlada işimi bitirip eve gidip ders çalışıyordum. Bazen tarlada da ders çalıştım. Hedefim doktor olmak" dedi. İHA