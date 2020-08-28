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Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

'de, belediyeye ait iş makinesinin dün yaptığı hafriyat çalışması sırasında bulunan küp, bölgede yaşayanların heyecana kapılmasına neden oldu. Bulunan küp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, ara verilen hafriyat çalışmaların ardından, define söylentisi kentte kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:44 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:55 ABONE OL
Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

Hafriyat çalışmasının yapıldığı arazinin sahibi Kazım Özkan, heyecan yaratan hafriyat çalışması sırasında çıkan boş küp ile ilgili kendisinin polise haber verdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevliler ve polis ekipleri geldi. Bulunan boş küp, tutanak karşılığı ekipleri teslim edildi. define konusunda zengin bir ilimizdir. Yöre halkınca heyecana neden oldu. Define söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı" dedi.

Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

'TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN BİR KENT'

Fevzi Aksu ise, 'nin define konusunda zengin bir il olduğunu ifade ederek, "Daha önce birçok kazı sırasında defineler bulundu. Dün bir kişinin kendi evindeki kazıda define bulduğu dedikodusu kısa sürede kentte yayıldı. Yetkililer define olduğu söylenen küplere el koydu.

Hafriyat kaldırma çalışması sırasında 'Tarihi küp' bulundu | Video

Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

çok kadim bir şehir. Burada geçmiş dönemlerde Hakarlar, Asuriler ve Ermenilerin yaşadıkları, tarih kitaplarında da yer alıyor. Hakkari ilimiz tarihi, geçmişi olan bir kent" diye konuştu.

Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

'BİRÇOK BÖLGEDE DEFİNE VAR'

Küpün kaldırılması sırasında, yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından çuvala konulan küp, tutanak karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

Yetkililer, küpün boş olduğunu belirtti. Yörede yaşayan vatandaşlar, 'nin bir çok bölgesinde define olduğunu öne sürdü.

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Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!
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