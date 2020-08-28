Hafriyat çalışmasında bulunan küp heyecan yarattı!

'TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN BİR KENT'

Fevzi Aksu ise, Hakkari'nin define konusunda zengin bir il olduğunu ifade ederek, "Daha önce birçok kazı sırasında defineler bulundu. Dün bir kişinin kendi evindeki kazıda define bulduğu dedikodusu kısa sürede kentte yayıldı. Yetkililer define olduğu söylenen küplere el koydu.

Hafriyat kaldırma çalışması sırasında 'Tarihi küp' bulundu | Video