iPhone 11 renkleri: iPhone 11 telefonlarda hangi renkler var, en çok satılan renk hangisi?

Teknoloji devi Apple markasının iPhone 11 renkleri dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojide globalleşen iPhone renk ve teknik özellikleriyle her dönem ilgi görüyor. Renk seçeneklerini incelediğimizde iPhone 11'in daha çok klasik renklere odaklandığını görürüz. Fotoğraf çekmeyi seven, telefon alırken tasarım şıklığına önem verenler için iPhone 11 renkleri nelerdir? iPhone 11 telefonlarda hangi renkler var, en çok satılan renk hangisi?

İPHONE 11 RENKLERİ NELERDİR?

Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone 11 renkleri; Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil ve Mor. Teknoloji alanında dünya devi haline gelen Apple modeli olan iPhone 11 renkleriyle göz alıyor. Tasarım konusunda her zaman çok güzel işlere imza atan Apple bu modelinde renkleriyle alıcısını harekete geçiriyor.

İPHONE 11 SİYAH

iPhone 11 siyah renk genellikle klasik bir tercih olacaktır. Çizik ve kirliliği kapatan özellikte olan bu renk sade oluşuyla en çok tercih edilen renkler arasında yer alır.

İPHONE 11 BEYAZ

Model ve tasarım açısından şık bir görüntüye sahip olan iPhone 11 beyaz, çarpıcı renkler arasında yer almaz. Sade ve şık renkleri tercih ediyorsanız beyaz tam size göre olacak.

İPHONE 11 SARI

iPhone 11 sarı renk alışılagelmişin dışında bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Çarpıcı, dikkat çeken bu renk hemen hemen her yerde dikkat çekecektir.

İPHONE 11 KIRMIZI

Kırmızı rengin insanları çabuk karar almaya ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır. iPhone 11 kırmızı renkte oldukça dikkat çekici ve şık tasarımıyla alıcısını büyülüyor.

İPHONE 11 YEŞİL

iPhone 11 yeşil tam olarak mint yeşilidir. Pastel deniz mavisi tonundaki bu renk hem değişiklik hem de açık renk sevenlerin vazgeçilmezi olacak.

İPHONE 11 MOR

iPhone 11 mor renk, en popüler renk grubu arasındadır. Bazı insanlar mor rengi, gösterişli havasından dolayı dekorasyonda kullanmayı sevebiliyor. Bilindiği üzere mor renk lüks hayat, zenginlik ve zarafeti simgeler.

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