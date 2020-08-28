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'da Boğaz manzaralı bir mekanda parti düzenlendi

'da bir grup, Boğaz'da bir mekanda partiye katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen grup, tüm tedbirlerini hiçe saydı. Kaydedilen görüntülerde ise eğlenen kişilerde olmadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 12:39 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:40 ABONE OL
İstanbul'da Boğaz manzaralı bir mekanda parti düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.

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PARTİYE KATILANLAR O ANLARI KAYDETTİ

Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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İstanbul'da Boğaz manzaralı bir mekanda parti düzenlendi
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