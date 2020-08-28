İstanbul'da Boğaz manzaralı bir mekanda parti düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.

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PARTİYE KATILANLAR O ANLARI KAYDETTİ

Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.