İstanbul'da Boğaz manzaralı bir mekanda parti düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.
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PARTİYE KATILANLAR O ANLARI KAYDETTİ
Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.