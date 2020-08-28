İstanbul’da kan donduran cinayet: Birlikte yaşadığı kadını vurdu sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre olay Kartal Yukarı Mahallede Hamam Sokak'ta saat 23.30 sıralarında 3 katlı bir binanın 1. katında meydan geldi. İddiaya göre Necati Y. (51) bir süredir birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzugül K. (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Necati Y. yanındaki tabancalar bir süredir birlikte yaşadığı Arzugül K.'yı öldürdü. Daha sonra tabancasını kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşular sokağa döküldü. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.Yaşanan vaka sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmenistan uyruklu Arzugül K. ile Necati Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olayın gerçekleştiği evin önüne gelen Necati Y.nin akrabaları göz yaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Necati Y.'nin komşuları akrabalarını sakinleştirmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulgulara incelemek üzere geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Adli Tıp morguna kaldırıldı.Mahalle sakini Burak Parlak, "Evde oturuyorduk. Silah seslerini duyunca dışarı çıktık. Ne olduğunu anlayamadık. Polis ekiplerine haber verdik. Burada oturan birinin kadını vurduktan sonra intihar ettiği söyleniyor" diye konuştu.Öte yandan Polis olay ile ilgili araştırma başlattı