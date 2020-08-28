Kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri: Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün yarışmacılardan kadayıflı muhallebi yapılması istendi. Türk geleneksel lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken sütlü tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Hafif ve lezzetli sütlü tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri

KADAYIFLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR? KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Türk damak lezzetleri arasında yer alan Kadayıflı muhallebi tarifi ve yapılışı şu şekilde,

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200ml)

1 paket vanilya

Kadayıflı muhallebi tatlısı üzeri için

Kavrulmuş kadayıf

Dövülmüş fındık

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ YAPILIŞI

Genişçe bir tencere içine sütü alın, üzerine gerekli miktarda şekeri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sonrasında yumurta sarısı, nişasta ve unu ağır bir şekilde tencereye ekleyerek karışımı bir süre karıştırmaya devam edin.

Muhallebi karışımı katılaşmaya başlayınca bu karışımın üzerinde tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyip karışana kadar karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi yanan ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkması için bir süre (birkaç dakika boyunca) bekleyin. Krema ve vanilyasını üzerine ekleyin ve muhallebiyi son kez karıştırın.

Geniş cam sunum kabına kavrulmuş kadayıfların göz kararı yarısını dizin, üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökerek yayın.

Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökün.

İstediğiniz takdirde muhallebi tatlısının ara katına ceviz parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Üzerine toz halinde antepfıstığı ya da kırdığınız ceviz parçacıklarını serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Kadayıfın ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta soğumaya bırakın.